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تخصيص قطعة أرض لإقامة دار مناسبات وحضانة في الوادي الجديد

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تخصيص قطعة أرض لإقامة دار مناسبات وحضانة في الوادي الجديد تخصيص قطعة أرض لإقامة دار مناسبات وحضانة في الوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد

مراسل «ONA»:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، اليوم الخميس، تخصيص 1400 متر مربع بقرية جدة لإقامة دار مناسبات حضانة لخدمة أهالي القرية بالمركز .

وقالت فاطمة فراج، رئيس الوحدة المحلية لقرى جدة بباريس بالوادى الجديد، إنَّه جارٍ حاليًا إقامة دار للمناسبات بالجهود الذاتية، حيث وافق محافظ الوادى الجديد محمود عشماوي، على تخصيص قطعة أرض مساحتها ألف متر مربع، وسيتم إقامة المبنى بالجهود الذاتية بتكلفة قدرها مائة وخمسون ألف جنيه.

وأضافت، أنه جارإنشاء دار للحضانة على مساحة أربعمائة متر مربع، وبتكلفة قدرها مائة وستون ألف جنيه ، وستكون جاهزة للعمل مع بداية العام الدراسي الجديد.

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