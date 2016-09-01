محمد بـن راشـد: القطاع الخـاص داعــــــــم مؤثر في مسيرة التنمية الاقتصادية

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القطاع الخاص شريك فاعل للقطاع الحكومي، بما له من دور مؤثر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات.

وأضاف سموه: «تلك الشراكة ستظل أحد أهم العلامات المميزة للمشهد الاقتصادي الإماراتي، وضمن مختلف المراحل التنموية التي مرت بها الدولة، ومنذ نشأتها، إذ كان للقطاع الخاص حضوره القوي، وبصمته الواضحة بمشاريع نوعية ذات قيمة مضافة عالية».

وأشاد سموه بالإسهام الواضح والطيب للاستثمارات الوطنية في دعم توجهات التطوير والتنمية الاقتصادية المستمرة.

مناخ

وأكد سموه أن التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الوطن والمواطن، بما يقوم به القطاع الخاص من إطلاق وتشغيل سلسلة من المشاريع الكبرى، التي ترسخ ريادة الإمارات كنموذج متطور للاستثمار، لا سيما مع توفير المناخ الملائم والبيئة الداعمة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والتي تعتبر الإمارات قبلتها الأولى في المنطقة.

جاء ذلك، خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، لمدينة «آي إم جي» عالم من المغامرات الترفيهية.

ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بالتطور اللافت الذي يشهده قطاع السياحة والضيافة والترفيه، الذي يعتبر من الروافد الاقتصادية المهمة الداعمة لرؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية التي من أهدافها جعل دولتنا، العاصمة الاقتصادية والسياحية والتجارية لمنطقة يقطنها حوالي مليارا نسمة.

وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة، أحرزت إنجازات كبيرة في هذا المضمار، وأنها تسير بخطى واثقة نحو تحقيق ذلك الهدف، كونها أصبحت حاضرة السياحة العائلية في المنطقة، وقبلة سياحية مفضلة، تستقطب الزوار من شتى بقاع الأرض، بما تملكه من مرافق خدمية وترفيهية متميزة عالمية المستوى، تسهم في تحقيق الهدف الأسمى، المتمثل في إسعاد الناس، سواء مواطنين أو مقيمين، وكذلك الزوار، ومنحهم نوعية حياة راقية.

وفي تدوينات نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر تويتر، قال سموه: «افتتحنا اليوم بدبي أكبر وجهة ترفيهية عائلية مغطاة في العالم، بمساحة 1.5 مليون قدم، عالم آي إم جي»، وتابع سموه: «كل معلم في بلادنا يدخل السعادة على الأطفال، هو معلم يسعد قلوبنا أيضاً، تمنياتي للجميع بوجهة عائلية ممتعة».

خدمات

واستمع سموه في مستهل جولته في لمدينة «آي إم جي» الترفيهية، المملوكة لمجموعة إلياس ومصطفى كلداري، والتي تم تدشينها أمس، بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 3.7 مليارات درهم، وتمتد على مساحة إجمالية قدرها 1.5 مليون قدم مربعة، لتكون بذلك أكبر وجهة ترفيهية داخلية في العالم تستقبل زوارها على مدار السنة، وتوفر لهم مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية، ومنافذ تجارة التجزئة والمطاعم، إلى شرح من إلياس ومصطفى كلداري، تناول أبرز الأجنحة ومكوناتها، والأركان الجديدة التي تميز المدينة عن غيرها من المدن الترفيهية في المنطقة والعالم، وما تحتويه من ألعاب ترفيهية، وتقدمه من خدمات متنوعة، تمثل عناصر جذب للزوار من مختلف أنحاء العالم، وتساعدهم على قضاء تجربة عائلية فريدة من الترفيه والتسوق.

وبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، زيارته للمدينة الترفيهية، بالاطلاع على ركن «مارفل»، الممتد على مساحة 350 ألف قدم مربعة، ويقدم للزوار تجربة ترفيهية فريدة، بما يضمه من مجموعة الشخصيات الكرتونية العالمية الشهيرة، إضافة إلى ركن «كارتون نتورك»، الممتد على مساحة 230 ألف قدم مربعة، ويتميز بفرادته وقدرته على استقطاب أعداد كبيرة من الزوار، حيث يحتوي على أكبر متجر للشخصيات الكرتونية في العالم، وسينما بتقنية الأبعاد الخماسية، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، حيث تستوعب 100 مقعد، ومزودة بشاشات عرض 360 درجة.

وشملت الزيارة ركن «الوادي المفقود - مغامرة الديناصور»، الذي يعد الأكبر في مدينة «آي إم جي» الترفيهية، إذ تصل مساحته إلى 700 ألف قدم مربعة، ويضم نحو 70 ديناصوراً متحركاً بالحجم الطبيعي، ومنطقة للقطار الخارجي، ويحتوي على العديد من التجارب الترفيهية، وألعاب المغامرة التي تضم مجموعة السلالم والأنفاق والمزالق، إضافة إلى الجسور وشبكات التسلق والقطار الأفعواني، الذي يمتد شريطه لمسافة تصل إلى 1.1 كيلومتر، وتصل سرعته إلى 100 كيلومتر فقط خلال 2.5 ثانية، ليأخذ ركابه من زوار المدينة إلى عصور ما قبل التاريخ في الوادي المفقود، ومنها إلى قلب صحراء دبي.

قيم

وتوقف سموه عند العرض المسرحي الحي، الذي يقدم عروضه للجمهور، ضمن تجربة ترفيهية وثقافية مفيدة، تجمع التعلم بالترفيه، كونها تقدم نصائح تثقيفية حول أهمية القيم النبيلة والأخلاق الحميدة، بأسلوب محبب للنشء، يسهل عليهم تقبلها، خاصة من شخصياتهم الكرتونية المفضلة.

واطلع سموه على منطقة آي إم جي بوليفارد، التي تصل مساحتها إلى 200 ألف قدم مربعة، وتضم مجموعة كبيرة من عناصر الجذب، بما فيها الفندق المسكون، ومنافذ تجارة التجزئة الموزعة على مساحاتها الشاسعة، والعديد من تجارب الترفيه الحية والتفاعلية.

رافق سموه خلال الزيارة، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، ومحمد الحباي المدير التنفيذي لدبي لاند.

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يضم ركن المطاعم، 28 منفذاً للمأكولات والمشروبات، تقدم مجموعة متنوعة من الأطباق العربية والأوروبية والأميركية والآسيوية، ومجموعة واسعة من خيارات الطعام الصحي، كما تضم المدينة الترفيهية، 25 منفذاً لتجارة التجزئة، تمتد على مساحة 73 ألف قدم مربعة، تضم الهدايا المتميزة والمقتنيات، بالإضافة إلى الأزياء والأكسسوارات.

«آي إم جي» أكبر وجهة ترفيهية مغطاة في العالم

أعلنت «آي إم جي» عالم من المغامرات، أكبر وجهة ترفيهية داخلية في العالم، عن فتح أبوابها رسمياً أمام الجمهور، وتعتبر «آي إم جي» عالم من المغامرات، أول وجهة ترفيهية عالمية مغطاة في دبي، ستقدم مفهوماً جديداً لتجربة الوجهات الترفيهية العصرية، حيث تتميز بمساحتها الضخمة، وعوامل الجذب المختلفة التي لا مثيل لها.

مفاهيم جديدة

وتمتد «آي إم جي» عالم من المغامرات، على مساحة 1.5 مليون قدم مربع، وتعتبر أول وجهة ترفيهية تجمع العلامتين التجاريتين العالميتين، مارفل وكارتون نتورك، وتقدم في الوقت نفسه، مفاهيم جديدة، تضفي بعداً جديداً لعالم الترفيه. ولزيادة وتيرة الحماس، تقدم «آي إم جي» مجموعة فريدة من الأفعوانيات والألعاب، بالإضافة إلى 25 متجراً للتجزئة، و28 مرفقاً تقدم أفضل المأكولات والمشروبات.

وفي هذا الصدد، قال إلياس كلداري ومصطفى كلداري رئيسا مجلس الإدارة التنفيذيان المشاركان ومالكا مجموعة إلياس ومصطفى كلداري: «يعتبر تطوير «آي إم جي»، حلماً أصبح حقيقة، إن نجاح إطلاق هذا المشروع، يعتبر إنجازاً عظيماً، كان ثمرة جهود بذلها جميع أفراد مجموعة «آي إم جي»، وباعتبارها أول وجهة ترفيهية بهذا الحجم تفتتح في المنطقة، ستضع «آي إم جي» معايير عالمية جديدة للتجربة الترفيهية، ما سيساعد في دفع عجلة السياحة، وتمكين الإمارات من تحقيق رؤيتها الرامية لتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة في مجال الترفيه».

نقطة جذب

ومن جهته، قال لينارد أوتو، الرئيس التنفيذي لـ «آي إم جي»: «نحن بغاية الحماس لإطلاق أكبر وجهة ترفيهية داخلية في العالم، والتي ستكون نقطة جذب سياحية رئيسة في دبي والمنطقة، وبقية العالم، وبما أن «آي إم جي» عالم من المغامرات، أول وجهة ترفيهية ضخمة تفتتح في دبي، نتوقع أن تستضيف أكثر من 4.5 ملايين زائر في السنة الأولى من التشغيل». ويمكن شراء تذاكر الدخول من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.IMGworlds.com.

أسعار

حددت أسعار تذاكر الدخول لـ «آي إم جي» للكبار بـ 300 درهم، وللصغار 250 درهماً. ويمكن الحصول على تذاكر المسار السريع، من خلال إضافة 195 درهماً إلى السعر الأساسي، حيث توفر هذه الخدمة، الفرصة لدخول كافة الألعاب دون الحاجة إلى الوقوف في صفوف الانتظار، كما يمكن إضافة 125 درهماً للاستفادة من خدمة المسار السريع لدخول ثلاثة ألعاب، ويمكن شراء البطاقات السنوية لدخول الوجهة الترفيهية على مدار العام بـ 2495 درهماً.