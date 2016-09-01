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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ملك ماليزيا ورئيس قيرغيزستان

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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ملك ماليزيا ورئيس قيرغيزستان خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ملك ماليزيا ورئيس قيرغيزستان

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى المعتصم بالله محب الدين توانكو الحاج عبدالحليم معظم شاه ابن المرحوم سلطان بادلي شاه ملك ماليزيا بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث سموه برقية تهنئة إلى ألمازبيك أتامباييف رئيس جمهورية قيرغيزستان بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة إلى ملك ماليزيا، ورئيس جمهورية قيرغيزستان.

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