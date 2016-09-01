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بالصور..وزير الثقافة يفتتح قصرى ثقافة «كركر» و «دهميت» بأسوان‎

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جانب من افتتاح الوزير لقصرى الثقافة

جانب من افتتاح الوزير لقصرى الثقافة

افتتح حلمى النمنم وزير الثقافة، اليوم الأربعاء، قصرى ثقافة كركر، بمدينة أسوان ودهميت بمركز نصر النوبة، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه.

وحضر حفل الافتتاح الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، والباحث سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، ومحمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان.

وقال محمد إدريس، إن أعمال الإنشاء بقصرى ثقافة دهميت بمركز نصر النوبة، وكركر جنوب مدينة أسوان، بدأت منذ 7 أشهر عن طريق القوات المسلحة المصرية.

وأضاف إدريس، أن كل قصر يحتوى على مكتبة عامة تحتوى على 25 الف كتاب وأخرى للطفل ومسرحا وقاعة للتكونولوجيا وصالات للمعرض ومرسم.

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