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الرئيس السيسي يغادر القاهرة في جولة آسيوية تشمل الهند والصين

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الرئيس السيسي يغادر القاهرة في جولة آسيوية تشمل الهند والصين الرئيس السيسي يغادر القاهرة في جولة آسيوية تشمل الهند والصين

الرئيس عبد الفتاح – أرشيفية

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، القاهرة متوجهًا إلى الهند في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وتأتي زيارة السيسي إلى الهند، بناءً على دعوة من نظيره الهندي براناب موخرجى.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس – خلال الزيارة – كل من الرئيس الهندي براناب موخرجى، نائب الرئيس محمد حميد أنصاري، ورئيس الوزراء ناريندرامودى، بفضلًا عن عدد من كبار المسئولين، ورجال الأعمال الهنود.

وتتناول مباحثات الرئيس السيسي – في الهند – سُبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في ضوء التجربة الهندية المتميزة في تحقيق التنمية الشاملة، وتنويع قاعدة صناعتها الوطنية.

كما تتناول العمل على زيادة وتنويع التبادل التجاري بين البلدين – الذي وصل إلى نحو 4 مليار دولار سنويًا – مناقشة آفاق تعزيز مساهمة الشركات الهندية في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في حاليًا، وبحث عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويتوجه الرئيس السيسي – في ختام زيارته إلى الهند – إلى الصين للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين.

أ ش أ

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