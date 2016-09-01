إصابة 3 أشخاص بحادث تصادم بين سيارة وتروسيكل على الطريق الزراعى بسوهاج

استقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج 3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مصادمة على الطريق الزراعى بناحية الباسكية دائرة المركز بين سيارة ملاكى وتروسيكل.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور بسوهاج يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد علاء عبدالرحمن رئيس فرع بحث الجنوب وتبين من التحريات التى قام بها ضباط وحدة مباحث مركز البلينا أنه أثناء سير السيارة رقم 29630 ملاكى سوهاج قيادة رفعت وديد فهمى طانيوس 42 سنة سائق اصطدمت بدراجة نارية تروسيكل "بدون لوحات معدنية" قيادة على خليفه أبو المجد سليمان 14 سنة عامل.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة، قائد الدراجة النارية، ومحمد كريم يوسف على 14 سنة عامل من مستقلي الدراجة النارية بجروح وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وتم تحويل الثانى والثالث لمستشفى سوهاج الجامعى.

وبسؤال قائد السيارة قرر بأنه أثناء سيره فوجئ بالدراجة النارية تقطع الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها ،جارى الاستعلام عن حالة المصابين، تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9914 جنح المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.