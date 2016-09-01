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أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1/9/2016 سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة

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أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1/9/2016 سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1/9/2016 سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة

لا يزال الذهب ما بين الارتفاع والانخفاض، ومازال يواصل تقلباته المعتادة أيضا، حيث انه بعد أن كان في حالة من الثبات النسبي في الأيام الماضية، وخاصة من بداية الأسبوع، عاد بالأمس واليوم أيضا ليرتفع ارتفاعا طفيفا يبلغ ثلاثة جنيهات للجرام الواحد، كما لم يقتصر الأمر عند هذا الحد فقط، بل امتد أيضا ليشمل ارتفاعا عالميا في مقدار الذهب بتسجيله ارتفاعا يقدر ب 4 دولارات وهو السعر العالمي.

هذا وقد ذكر إيهاب واصف، العضو في المجلس الخاص، بشعبة الذهب، أن الذهب بشكل عام كان يسجل ثباتا نسبيا خلال الأيام الماضية، ولكنه ومن الواضح جدا أنه قد بدأ الآن في العودة لنوبات الارتفاع التدريجية كالعادة، وارجع السبب في ذلك أيضا إلى بدأ الارتفاع أيضا في الدولار، إذ من شأنها أن تؤثر أيضا تأثيرا مباشرا على أسعار الذهب.

كما أضاف إيهاب أيضا، بأن الاستقرار الذي شهدته أسواق الذهب خلال الفترة الماضية، لم تشهده الأسواق المحلية والعالمية أيضا، منذ وقت طويل.
ارتفاع أسعار الذهب اليوم بمقدار 3 جنيهات لكل جرام واحد

ومن المعروف أن قد قامت منذ فترة بخطوة إيجابية بالفعل، من شأنها أن تحل أزمة الارتفاع الخاص بأسعار الذهب، وكان من ضمن هذه الخطوة، أن قامت فعليا بطرح عيارات مخفضة السعر، مثل عيار 14، وعيار 12، وأيضا عيار 9، وكانت هذه الخطوة حرصا من الحكومة على مؤازرة الشباب المقدمين على فكرة الزواج، وحتى لا يواجهون تلك المشكلة، وكانت هذه الخطوة أيضا بالفعل بداية وحلا سريعا من أجل إنعاش سوق البيع والشراء.

عيار 24 سجل 529.15 جنيها.
عيار 21 سجل 463 جنيها.
عيار 18 سجل 396.85 جنيها.
السعر العالمي وصل 1340 دولارا.
سعر الجنيه الذهب سجل 3704 جنيهات.

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