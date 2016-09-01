سعر الدولار اليوم الخميس 2016/9/1 في السوق السوداء والبنوك يواصل الارتفاع رغم تثبيت المركزي لسعر الورقة الخضراء

سعر الدولار اليوم، ننشر كل ما يختص بالعملات الأجنبية حيث يهتم الجميع بمعرفة ومتابعة أسعار العملات وخصوصاً الورقة الخضراء التي تهم الجميع والتي تؤثر على رفع الأسعار حيث أن الدولار له دور هام ورئيسيي يقوم به المستثمرون والتجار بشراء مستلزمات الأسواق وخصوصاً أننا نقترب من موسم المدارس ومن قبله عيد الأضحى وسوف نقدم من خلال تقريرنا متابعة سعر الدولار اليوم الخميس 1/9/2016.

الدولار اليوم، مازال يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه، حيث اقترب من الحاجز 13 جنية، ويعود هذا الارتفاع بسبب إقبال الأشخاص على شراء الدولار، سواء من المستثمرين أو رجال الأعمال، حتى يستطيعوا توفير الالتزامات في هذه الفترة مع اقتراب موسم عيد الأضحى، وكذلك اقتراب موسم دخول المدارس، الذي يجعل المستثمرين يحتاجون توفر الدولار معهم وشراءه ليقوموا بشراء احتياجات السوق المصري.

أسعار الدولار في السوق السوداء

سجل الدولار 12.55 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار 8.78 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع.

وتعاني الأسواق الرسمية والغير رسمية، من قلة المعروض من الدولار، بسبب قلة الموارد التي يأتي منها الدولار وخصوصا في بداية هذا العام 2016، حيث أن قطاع السياحة قد تأذي كثيراً، بعد أن سقطت الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء،وكان ذلك في ديسمبر الماضي، مما أدى لقلة زيارة السياح الروس إلى مصر، وأيضا ضعف التحويلات من المصريين العاملين في الخارج، من العملات الأجنبية، وأيضا من أسباب قلة الدولار تراجع سعر النفط عالميا، مما أثر على الاستثمارات بمصر.

وقام البنك المركزي بصرف عطاء دوري بالدولار قيمته 120 مليون دولار للبيع في البنوك، حيث يتم بيع الدولار بسعر البنك الرسمي في البنوك 8.78 للدولار، حتى يتم تمويل العملاء بالبنوك الرسمية ليتمكن المستوردون من استيراد السلع الخدمية والأساسية للبلد وسد حاجة الأسواق.

واستمر سعر الدولار في الصعود هذا الأسبوع، نتيجة تزايد الطلب على الدولار، ورغم التشديدات الأمنية التي يقوم بها مباحث الأموال العامه، ولكن التجار مستمرون أيضا في مزاولة البيع من خلال الأكشاك والمقاهي، وفي ظل عدم استقرار سعر الدولار، والفرق الملحوظ بين سعر الدولار في البنوك والسعرفي السوق السوداء، فقد تم تشديد تطبيق العقوبات على كبار التجار والمضاربين وكل من يتم ضبطة يتعامل بسعر مخالف للسعر الذي حدده البنك المركزي.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads