واشنطن تعرب عن انزعاجها من الخطط الإسرائيلية لبناء وحدات استيطانية جديدة

أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها من الخطط الإسرائيلية الجديدة التى تقضى ببناء مئات الوحدات الاستيطانية، فى الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عربية الفضائية اليوم الخميس، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربى فى إفادة صحفية فى واشنطن: "نشعر بقلق بالغ من إعلان الحكومة الإسرائيلية المضى قدما فى الخطط المتعلقة بهذه الوحدات الاستيطانية فى الضفة الغربية".

وأضاف كيربى : "نشعر بانزعاج على وجه الخصوص من سياسة الموافقة بأثر رجعى على وحدات ومواقع استيطانية غير مرخصة تعد ذاتها غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي. هذه السياسات تعطى فعليا للحكومة الإسرائيلية ضوءا أخضر لتعزيز الأنشطة الاستيطانية بطريقة جديدة قد لا تكون محدودة".

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت فى وقت سابق منح الضوء الأخضر لبناء وتشريع بناء 466 وحدة سكنية فى مستوطنات الضفة، التى يعتبرها القانون الدولى غير شرعية.

وجاء قرار إسرائيل ببناء الوحدات الاستيطانية بعد يومين بعد انتقاد مبعوث للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاى ملادينوف تزايد عمليات البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية المحتلة.

ويعيش حوالى 570 إسرائيليا فى أكثر من 100 مستوطنة شيدتها إسرائيل فى الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ احتلالهما عام 1967.