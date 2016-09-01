الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى..والقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية ومعتدلة تنشط على محافظات الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والأحمر مضطرب جداً وارتفاع الموج من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية فى البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

الإسكندرية 25 31

مطروح 25 30

بورسعيد 25 30

دمياط 24 31

بلطيم 25 31

الإسماعيلية 25 35

السويس 25 35

العريش 22 33

نخل 21 34

طابا 22 34

الطور 26 33

مرسى علم 27 36

الغردقة 26 36

شرم الشيخ 28 35

رفح 22 32

كاترين 20 35

سيوة 23 35

المنيا 24 36

الفيوم 24 35

رأس سدر 25 34

أبوسمبل 27 38

وسط الدلتا 25 33

أسيوط 24 36

سوهاج 25 37

الأقصر 27 39

أسوان 28 40

شلاتين 28 38

حلايب 29 36

الوادى الجديد 26 37

قنا 25 37

نويبع 28 34

السلوم 22 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 40

المدينة 32 45

الرياض 32 45

المنامة 34 40

أبوظبى 30 43

الدوحة 32 43

الكويت 34 50

دمشق 18 35

بيروت 25 30

عمان 19 30

القدس 18 28

غزة 23 30

بغداد 28 45

مسقط 29 38

صنعاء 17 29

الخرطوم 29 40

طرابلس 26 39

تونس 23 32

الجزائر 20 30

الرباط 18 26

نواكشوط 25 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 26

إسطنبول 22 28

إسلام آباد 24 33

نيودلهى 26 33

جاكرتا 25 31

بكين 19 26

كوالالمبور 24 31

طوكيو 21 30

أثينا 24 33

روما 19 29

باريس 15 28

مدريد 18 32

برلين 15 26

لندن 13 24

مونتريال 16 23

موسكو 10 18

نيويورك 23 28

واشنطن 23 28