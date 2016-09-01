كيرى: هناك حوار جيد بين أمريكا وروسيا بشأن الأزمة الراهنة فى سوريا

أكد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، وجود حوار جيد بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأزمة الراهنة فى سوريا .

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الناطقة باللغة الإنجليزية يوم الأربعاء، أن كيرى أعرب - فى كلمة ألقاها خلال لقاء بمجموعة من الطلاب فى نيودلهى - عن أمله فى أن تتمكن واشنطن وموسكو من إنهاء أعمال العنف الراهنة فى سوريا .

وقال "أذا ما نجحت الولايات المتحدة وروسيا فى حل المشاكل العديدة القائمة خلال حوارهما الراهن، فإن ذلك سوف يوفر فرصة للتقدم على طريق إنهاء العنف فى سوريا وتغيير الأوضاع الراهنة هناك ".