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مياه الشرب بالغربية:الحكومة مدينة لنا بـ100مليون والكهرباء تطلب 109 ملايين

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مياه الشرب بالغربية:الحكومة مدينة لنا بـ100مليون والكهرباء تطلب 109 ملايين مياه الشرب بالغربية:الحكومة مدينة لنا بـ100مليون والكهرباء تطلب 109 ملايين

>الغربية – عادل ضرة

قال اللواء طارق الحجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، إن الشركة لها مديونيات لدى الشركات والجهات الحكومية وصغار المشتركين، بلغت أكثر من 100 مليون جنيه، فى الوقت الذى تطالب فيه شركة الكهرباء، شركة المياه بمديونية قدرها 109 ملايين جنيه.

وأضاف "الحجار" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تسعى للحصول على تلك المديونية الخاصة بها لدى الهيئات الحكومية والأوقاف والمواطنين لسداد المديونيات الخاصة بها وإجراء عمليات الصيانة اللازمة للشركة ، والإشراف على مشروعات تمويل أجنبي من البنك الدولى وبنك التعمير الألمانى لإعادة تأهيل محطات مياه الشرب وإدخال محطات صرف صحي جديدة لخدمة أبناء الغربية للقضاء على أزمة مياه الشرب والصرف الصحي.ي.

 

 

 


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