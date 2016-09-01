إنشاء 52 ملعب نجيل صناعى جديد بسوهاج

قال كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أنه سيتم انشاء 52 ملعب نجيل صناعى جديد بالمحافظة بعد موافقة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب وقامت لجنة من الوزارة باستلام المواقع التى سيتم عليها انشاء الملاعب مشيرا الى أنه سيتم الانتهاء منها خلال العام القادم 2017.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تم اعتماد مبلغ 3 ملايين جنيه و334 ألف جنيه وذلك لصيانه ورفع كفاءة ملاعب النجيل الصناعى ، كما تم اعتماد مبلغ 2 مليون و224 ألف جنيه لاستكمال مبنى نادى الايمان للمعاقين المقام أمام مدرسة الثانوية العسكرية ، وأيضا اعتماد مبلغ مليون و700 ألف جنيه لانشاء واستكمال بعض المنشات الشبابية ومراكز الشباب بالمحافظة .