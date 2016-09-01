6 عوامل تهدد خصوبة المرأة.. مشكلات الغدة الدرقية والكيماويات المنزلية

تقل خصوبة المرأة كلما تقدمت فى العمر، ولكن الدراسات أكدت أنه توجد بعض الأمور التى تؤثر على خصوبة المرأة والتى ذكرها موقع Health.

1- السمنة المفرطة

تؤكد الدراسات أن السمنة المفرطة من أهم الأسباب التى تؤثر على خصوبة المرأة، فالسمنة تؤثر على إنتاج الهرمونات وتقلل من كفاءة وظائف المبايض. وأشارت دراسة إلى أن النساء الذين يعانون من السمنة المفرطة تحت سن 18 هن أكثر عرضة لتطوير متلازمة المبيض المتعدد الكيسات ويعانين من مشاكل العقم.

2- النحافة

تماما كما أن للسمنة تأثيرا سلبيا على خصوبة المرأة فإن للنحافة أيضاً تأثيرا سلبيا وتقول الدراسات إن النساء اللاتى يعانين من النحافة يعانين من نقص فى هرمون الليبتين، وهوالهرمون الذى يتحكم فى الجوع مشاعر الشبع، كما أن انخفاض هرمون الليبتين يساهم فى غياب الدورة الشهرية، وفقا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2009.

3- المواد الكيميائية المنزلية

التعرض للملوثات والمبيدات والمركبات الصناعية يمكن أن يقلل من خصوبة المرأة بنسبة 29٪، وفقا لدراسة نشرت فى عام 2013 فالمواد الكيميائية تؤدى إلى انقطاع الطمث فى وقت مبكر.

4- المبالغة فى ممارسة التمرينات الرياضية

أوضحت أحد الدراسات أن النساء ذوات الوزن الطبيعى اللاتى يمارسن الرياضة لأكثر من خمس ساعات فى الأسبوع تقل خصوبتهن.

5- مرض الغدة الدرقية

تؤكد الدراسات أن اضطرابات الغدة الدرقية تؤدى إلى حدوث مشاكل فى التبويض والحمل وتقلل نسبة الخصوبة

6- الضغط

النساء اللاتى يعانين من مستويات مرتفعة من الإنزيمات المرتبطة التوتر تقل خصوبتهن.