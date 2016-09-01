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أخبار سوريا..مسئول ألمانى يدعو لعقوبات على الأسد بسبب الهجومات بغاز الكلور

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أخبار سوريا..مسئول ألمانى يدعو لعقوبات على الأسد بسبب الهجومات بغاز الكلور أخبار سوريا..مسئول ألمانى يدعو لعقوبات على الأسد بسبب الهجومات بغاز الكلور

>برلين (رويترز)

دعا جيرنوت إيرلر منسق الشؤون الروسية بالحكومة الألمانية الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى السعى لفرض عقوبات على سوريا بسبب هجومين بغاز الكلور على مدنيين، وذلك رغم تهديد روسيا باستخدام الفيتو لمنع هذا الإجراء.

 

وقال إيرلر فى مقابلة مع صحيفة نوى أوسنابوكر تسايتونج "يجب أن تعد الأمم المتحدة عقوبات واضحة رغم التهديد الروسى باستخدام الفيتو."

 

وأضاف إيرلر وهو عضو بالحزب الديمقراطى الاشتراكى الشريك الأصغر فى ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل "من الواضح أن موسكو مهتمة بأن ينظر إليها باعتبارها صديقة لنظام الأسد الإجرامى أكثر من اهتمامها بالمشاركة فى الإجراءات والعقوبات للرد على هذا الانتهاك المستفز للمعاهدات."

 

ووجد أيضا تحقيق أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأقره مجلس الأمن الدولى بالإجماع أن مقاتلى تنظيم داعش استخدموا غاز خردل الكبريت.


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