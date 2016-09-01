أخبار السعودية.. ولى ولى العهد السعودى يبدأ زيارة رسمية لليابان

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد السعودى، النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء يوم الأربعاء إلى طوكيو فى زيارة رسمية الى اليابان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء - أنه كان فى استقبال ولى ولى العهد لدى وصوله المطار فى العاصمة اليابانية وزير الدولة للشئون الخارجية كينتارو سونوؤرا.

ويضم الوفد الرسمى لولى ولى العهد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبى ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ووزير الخارجية عادل الجبير.