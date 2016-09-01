أخبار العراق.. البارزانى يبحث مع بايدن الحرب على "داعش" وتحرير الموصل

تلقى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى اتصالا هاتفيا، مساء يوم الأربعاء، من نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن، تناولا خلاله الانتصارات التى حققتها قوات "البيشمركة" فى محورى الخازر والكوير شرق الموصل شمالى العراق وحررت خلالها 11 قرية من قضة تنظيم "داعش" الإرهابى .

وذكرت رئاسة كردستان العراق – فى بيان - أن البارزانى وبايدن بحثا أيضا نتائج الاجتماعات التى جرت بين وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة نيجرفان بارزانى والحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادى.

كما بحثا الاستعدادات اللازمة لتحرير مدينة الموصل فى إطار الحرب ضد الإرهاب، وأهمية لاستمرار التنسيق بين البيشمركة وقوات التحالف الدولى والقوات المسلحة العراقية.