محافظ البكيرية يرعى «اليوم الذهبي» لمهرجان تمور البكيرية 37

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم

يرعى محافظ البكيرية صالح الخليفة عصر اليوم «اليوم الذهبي» لفعاليات مهرجان تمور البكيرية 36 (المدينة الصحية الأولى) الساعة الخامسة مساء ، والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالتعاون مع البلدية واشراف لجنة التنمية السياحية بالمحافظة وذلك في مقر سوق التمور الجديد على طريق الملك فهد، وكانت اللجان العاملة قد أنهت كافة استعداداتها، لهذا اليوم إذ يعد «اليوم الذهبي» تكريما للعاملين وجهودهم خلال الفترة الماضية، وكما سوف يكرم الرعاة والجهات الداعمة للمهرجان.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية: إن المهرجان يحظى بتنظيم يتميز عامًا بعد عام وتشريف محافظ البكيرية مساء اليوم تتويج ونجاح المهرجان ودعم المزارعين والمسوقين والمنظمين. وتحدث الأستاذ عبدالملك بن علي المحسن نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية فقال: تعدَّدت أهداف المهرجان الاقتصاديَّة وتنوّعت عروض التمور التي لاقت إشادة الزوار بحمد الله، وتأتي زيارة محافظ البكيرية صالح الخليفة وتشريفه اليوم الذهبي لمهرجان تمور المدينة الصحية 37 بمحافظة البكيرية والوقوف بنفسه والدعم والتشجيع في مثل هذه المناسبات التي يكون لها الأثر الكبير لكل القائمين على مهرجان البكيرية للتمور.

وبين المهندس صالح بن عبدالله السهلي رئيس بلدية البكيرية الشريك الرئيسي للمهرجان ان البلديَّة تسهم بدورها الاجتماعي في إقامة المهرجان وتنظيمه وإن زيارة محافظ البكيرية هذا المساء دعم للقائمين ومباركة لهذا العمل الذي نأمل أن يسهم في التطوّر الاقتصادي والثقافي والمساهمة في دعم منتجات التمور وتطويرها مستقبلاً.

وقال المهندس علي بن محمد السويلم رجل الاعمال ان زيارة المحافظ دعم للمزارعين وتتويج للعمل المبذول في إنجاح هذا المهرجان، ومشاركة رجال الأعمال مساهمة وطنيَّة اجتماعيَّة للمشاركة في بناء الوطن.

من جانبه قال امين الغرفة التجارية احمد بن محمد العواد: ان زيارة المحافظ هذا اليوم هو نجاح للمهرجان ودعم للمهتمين بالتمور وتتويج للعمل المبذول.

اعتبر على نجاح المهرجانات بمنطقة القصيم، وأكّد أن لسمو أمير القصيم وقفات لا تنسى للعناية بالنخلة والتمور، من خلال وقوف سموه بنفسه خلف كل مهرجانات التمور بالمنطقة، ومن ذلك مهرجان تمور المدينة الصحية 36.

وقال نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية سليمان صالح القضيبي: إن وقوف محافظ البكيرية هذا اليوم شخصيًا على اليوم الذهبي للمهرجان وفعاليته إنما هو تشجيع ودعم لكل عمل يخدم المجتمع عامة والمزارع خاصة.

صالح الخليفة

خالد حمد العبدالهادي

عبدالملك علي المحسن

م. صالح عبدالله السهلي

علي محمد السويلم

أحمد محمد العواد

سليمان صالح القضيبي