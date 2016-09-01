"التعليم": مد استطلاع الرأى حول إلغاء امتحانات "الميد تيرم" 15 يوما

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة قررت مد استطلاع رأى أولياء الأمور حول إلغاء امتحانات "الميد تيرم" واستبدالها باختبارات الشهر، لمدة 15 يوما.

وأضاف رئيس قطاع التعليم العام فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن ما يتم التوصل إليه من أراء حول هذه المقترح والتعديلات الجديدة من قبل أولياء الأمور والطلاب والمعلمين والمجتمع المدنى، سيتم عرضه على لجنة مختصة وأخذها فى الاعتبار.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت طرح المشروع أمام المتخصصين والمهتمين من المعلمين وأولياء الأمور لاستطلاع رأى الميدان على التعديلات المقترحة على التقويم الشامل و ذلك على الموقع الإلكترونى للوزارة www.moe.gov.eg.