الثلاثاء.. محاضرة "الترجمات العربية للكتاب المقدس" بمكتبة الإسكندرية

يلقى الدكتور صموئيل قزمان معوض؛ الباحث بقسم القبطيات بجامعة "مونستر" بألمانيا، محاضرة بعنوان "الترجمات العربية للكتاب المقدس عند الأقباط: ترجمة الأسعد بن العسال نموذجاً"، ضمن فعاليات الموسم الثقافى السادس لمركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر المقبل، فى تمام الساعة الثانية ظهراً، بقاعة الاجتماعات A بمركز المؤتمرات.

وقال الدكتور لؤى محمود سعيد؛ مدير مركز الدراسات القبطية، أن المحاضرة تلقى الضوء على مرحلة التحول من القبطية إلى العربية، وأهم ملامح تلك المرحلة وخصائصها، والمحاولات المبكرة لترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة العربية خارج مصر وداخلها.

وأوضح أن المحاضرة تبحث أيضاً افتراضية وجود ترجمة عربية للكتاب المقدس قبل ظهور الإسلام، ومدى صحة هذا الطرح فى ضوء المخطوطات وروايات المؤرخين، مع التركيز على ترجمة الأسعد بن العسال فى القرن الـ13 ميلادياً، وشخصيته، ودوافعه للقيام بهذه الترجمة، والمنهجية التى اتبعها المترجِم فى عمله، وما تنفرد به هذه الترجمة عن غيرها، مع شرح كل عنصر من عناصر هذه الترجمة، وعرض أمثلة لكل عنصر.

وأشارت دكتورة دعاء بهى الدين؛ منسق الأنشطة العلمية والثقافية بالمركز، إلى أن الأسعد بن العسال نشأ فى أسرة اشتهرت بالعلم والثقافة وسعة الاطلاع والإلمام باللغات؛ مما جعله ثقة وحجة فى العلوم، وأن المحاضرة تأتى فى إطار البرنامج الثقافى الذى ينظمه مركز الدراسات القبطية فى القاهرة والإسكندرية، ويحاضر فيه متخصصون فى كافة فروع الدراسات القبطية من الجامعات المصرية والأجنبية.