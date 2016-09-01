مدير جامعة الأمير سلطان يلتقي رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني

استقبل مدير جامعة الأمير سلطان د. أحمد اليماني في مكتبه بالجامعة رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي (إيكاو) الدكتور أولومويا بينارد أليو يرافقه كل من م. سعود بن علي رضا هاشم المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الطيران المدني الدولي والأستاذ هشام بن حسن المكي من الهيئة العامة للطيران المدني.

وقد حضر الاستقبال وكيل الجامعة للشؤون الإدارية والمالية د. سعد بن صالح الرويتع وسعادة عميد كلية إدارة الأعمال د. سعد الموسى، ورئيس قسم إدارة الطيران بكلية إدارة الأعمال د. رافد زواوي ومستشار برنامج إدارة الطيران الدكتور سعد الأحمد، والأستاذ الدكتور عادل الغبار الأستاذ بالقسم بالإضافة إلى مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة الدكتور كينيث كلينكر. وتم خلال الزيارة مناقشة سبل وأوجه التعاون والتنسيق بين الجامعة والمنظمة، خاصة ما يتعلق بتطوير الكوادر البشرية المؤهلة في قطاع النقل الجوي في المملكة والمنطقة عبر إنشاء مركز تميز معتمد للتدريب في الجامعة يساهم في تطوير وصقل مهارات العاملين في قطاع النقل الجوي ورفده بالكفاءات البشرية المؤهلة عبر برامج تدريبية معتمدة من المنظمة الدولية بإشراف الهيئة العامة للطيران المدني.

وتعتبر جامعة الأمير سلطان أول جامعة سعودية تطرح برنامج دراسات جامعية في تخصص إدارة الطيران الذي أنشئ بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وتم تصميم مكونات البرنامج عبر شراكة مع جامعة إمبرلي ريدل في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد بدأت الجامعة بالفعل خطوات تأسيس مركز وطني للتدريب في هذا المجال وتحقيق الريادة في برامج إيكاو المهنية والاحترافية.