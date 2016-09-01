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النيابة تستعجل تحريات الأمن الوطنى حول هجوم مسلحين على "كمين المريوطية"

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النيابة تستعجل تحريات الأمن الوطنى حول هجوم مسلحين على "كمين المريوطية" النيابة تستعجل تحريات الأمن الوطنى حول هجوم مسلحين على "كمين المريوطية"

>كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، تحريات الأمن الوطنى، حول الهجوم المسلح الذى نفذه مسلحون مجهولون يستقلون سيارة ملاكى على قوة أمنية مكلفة بتأمين منطقة المريوطية؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال فردى القوة الأمنية، اللذان أصيبا فى الحادث عقب استقرار حالتهما بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وأفادا فى التحقيقات، بأنهما أثناء تواجدهما بالخدمة، فوجئا بهجوم مسلح وإطلاق مجهولون النيران بكثافة تجاه القوة الأمنية وفروا هاربين.

وكانت النيابة قد انتقلت لمعاينة موقع إطلاق النيران، على القوة الأمنية المكلفة بتأمين منطقة المريوطية، حيث تم فحص سيارات الشرطة، لبيان ما إذا كانت تعرضت أيا منها لأضرار نتيجة الهجوم.

 


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