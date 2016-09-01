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الرقابة الادارية بالشرقية تحيل طبيب و صيدلي للنيابة

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الرقابة الادارية بالشرقية تحيل طبيب و صيدلي للنيابة الرقابة الادارية بالشرقية تحيل طبيب و صيدلي للنيابة

>الشرقية – إيمان مهنى

قررت الرقابة الإدارية بالشرقية ، برئاسة العميد أحمد شوقى ، إحالة طبيب و صيدلى  للنيابة العامة، لقيام الأول  بيع أدوية منتهية الصلاحية و أخرى عينات مجانية محظورة التداول، و الثانى فى المواد المخدرة وكذلك احالة العاملين بوحدتين صحيتين  للتحقيق بمديرية الصحة .

 

كانت الرقابة الإدارية قد بدأت حملة مكبرة، برئاسة الرائد معتصم سليمان عضو هيئة الرقابة، و مديرية الصحة، أمس الاربعاء، استهدفت القرى الحدودية بمراكز "فاقوس ، الحسينية ، صان الحجر " ، و قامت بالمرور على الوحدات الصحية و عدد من العيادات الخاصة .

 

وكشف مصدر مسئول بمديرية  الصحة لـ " اليوم السابع " ،  انة بالمرور على الوحدة الصحية بقرية الصالحية 3 التابعة للصالحية القديمة ، اكتشف اغلاقها و غياب جميع الموظفين و الاطباء و التمريض ، فيما تم ضبط كميات كبير من الترامادول المخدر داخل احد الصيدليات الخاصة  ، و كذلك  الوحدة الصحية فى قرية صان الحجر البحرية ، وجد التمريض و تغيب الاطباء ، و تقرر احالة المتغببن للتحقيق بالشئون القانونية بمديرية الصحة .

 

و أضاف، بالمرور على احد العيادات الخاصة بقرية قصاص الازهار مركز اولاد صقر ،  صاحبها الدكتور " ع . ح " ممارس عام ، تم ضبط  كميات كبير من الادوية منها عينات مجانية للتامين الصحى و وزارة الصحة محظور تداولها ، بالاضافة الى ادوية اخرى منتهية الصلاحية ، و تبين ان الطبيب يستخدم تلك الادوية فى الاتجار فيها و بيعها للمرضى   ، و تم سحب الرخصة و تحرير مذكرة تهميد  لاستصدار قرار من المحافظ لتوقيع الجزاء الادارى  بغلق العيادة لمدة شهر ، و التحقيق بمعرفة النيابة العامة .


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