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السبت.. وصول أسماء الطلاب الجدد لكليات جامعة السادات لبدء استلام الأوراق

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السبت.. وصول أسماء الطلاب الجدد لكليات جامعة السادات لبدء استلام الأوراق السبت.. وصول أسماء الطلاب الجدد لكليات جامعة السادات لبدء استلام الأوراق

>المنوفية _ محمد فتحى

قال الدكتور عصام الدين متولى رئيس جامعة مدينة السادات أن إدارات الجامعة تنتظر وصول أسماء الطلاب المرشحين لكليات الجامعة يوم السبت المقبل الموافق 3 سبتمبر 2016 من مكتب التنسيق.

وأشار متولى إلى أن أسماء طلاب المرحلة الأولى والثانية والتحويلات ستكون فى الكليات فى هذا التاريخ وفور وصولها سيكون متاح للطلاب إستكمال إجراءات القيد بكلياتهم كلاً على حدا بتقديم الملفات الخاصة بهم وبطاقات الترشيح " ونموذج 2 جند للطلاب الذكور “.

وأكد " متولى" على أن كافة وحدات وإدارات الجامعة على أتم إستعداد لإستقبال طلابها الجدد وتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجههم في بدء التقديم للمرحلة الجامعة.


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