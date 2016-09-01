يارا تنسى وتعيد نشر صورة شبيهة لصورة حذفتها عن "إنستغرام"

قبل عدة أسابيع، نشرت الفنانة يارا صورة لها عبر حسابها على "إنستغرام" ثم ما لبث أن حذفتها، وأشارت الى أنها فعلت ذلك، لأن المتابعين وجدوا أنها قبيحة، نافية أن يكون السبب الذي يقف وراء حذفها لها أنها تبدو فيها نسخة طبق الأصل عن اليسا كما أكد كثيرون.

ويبدو أن يارا نسيت قصة هذه القصة، وأعادت بالأمس نشر صورة شبيهة لها، باللوك نفسه والمكان نفسه والملابس نفسها والتسريحة نفسها والنظارات الزرقاء نفسها، وتمنت في تعليق تحتها يوماً سعيداً للفانز.

لكن هذه المرة لم يتطرق أحد الى الشبه بينها وبين اليسا، بل أنهالت على الصورة كلمات الإطراء والمديح.

يشار الى ان يارا طرحت اخيراً البوم باللغة الخليجية بعنوان "مو محتجاكم" وهو يضم 11أغنية من بينها أغنية "صح ابتدينا" التي سبق أن طرحتها كسنغل. من ناحية أخرى، لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت كانت ستصوّر إحدى أغنيات ألبومها الجديد بطريقة الفيديو كليب.