ديانا حداد: مواقع التواصل الاجتماعي صنعت شهرة للبعض من لا شيء

كشفت النجمة اللبنانية ديانا حداد لــ " سيدتي.نت " عن تحضيرها لــ ميني ألبوم جديد سيتم طرحه في الأسواق مطلع العام الجديد , حيث سيحتوي على عدة لهجات عربية مختلفة ,بالإضافة لطرحها أيضاً "ميني " ألبوم آخر بنكهة خليجية بالتزامن مع طرحها للألبوم الأول ,كما وصرحت ديانا عن مشروع " ديو " عربي قادم سيجمعها بأحد الفنانين و "تريو " أجنبي لأول مرة كنوع من التجديد والتنوع ,إضافة الى قيامها بتصوير "كليب" جديد من ألبومها العربي القادم .

وحول نشاطها في مواقع التواصل الإجتماعي قالت : انا من عشاق القراءة وتبادل المعلومات وربما أجد متعتي من خلال "تويتر " حيث سهل علي الكثير من المعرفة وتبادل الأخبار والمشاركة مع فانزاتي بالأمور التي أحبها ,كذلك أنا على تواصل دائم بكل معجبيني من خلال السناب شات الذي قربني إليهم بشكل أكبر .

وأضافت : للأسف بعض هذه المواقع خلقت لنا أشخاصاً تمتعوا بالشهرة بدون سابق إنذار واختلط الحابل بالنابل ,فالشهرة تبنى على اسس صحيحة ذات ركيزة صلبة , فنحن تعبنا واجتهدنا حتى نصل الى ما هو عليه ,أما من أصبح مشهوراً من جيل السوشيال ميديا كان الله في عونه في المحافظة على هذه النجومية .

وعن بعض الجوانب الجديدة التي دخلت الى حياتها مؤخراً علقت : بدأت منذ فترة وجيزة بأخذ دروس تتعلق بعلم الطاقة والتمنية البشرية لأنها تفيدني بنجاحاتي وبعلاقاتي مع الجمهور ومع عائلتي وبناتي بالذات واعبرتها بمثابة إضافة جديدة لمسيرتي .

وحول تواجدها على صعيد الحفلات علقت : انا اعطي مجالاً كبيراً حتى يشتاق الجمهور لفني ولطلتي . حيث انتقي ظهوري دائماً من لقاءات وحفلات خصوصاً مع زحمة الوسط الفني والسوشيال ميديا , بالنسبة إلى الحفلات سيكون لي حفلات قريبة جدا في تركيا ان شاءالله , كما أحييت مؤخرا حفلا بعد غياب دام 4 سنوات في المغرب تحديداً مهرجان موازين فإخترت الظهور الصحيح والتوقيت المناسب مراعاة لمشواري الفني الذي بدأته منذ 19 عاما.

كما ووجهت ديانا حداد رسالة عبرت فيها عن حبها لمجلة سيدتي حيث تعتبرها المجلة العائلية الأقوى في الوطن العربي .