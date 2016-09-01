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فنان العرب يفاجئ جمهوره بألبوم و4 حفلات في سبتمبر

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الأربعاء 31-08-2016 21:21

يستعد الفنان محمد عبده لطرح ألبومه الجديد "يا راحلة" في الـ13 من سبتمبر، ويحتوي الألبوم على 6 أغانٍ من كلمات الشاعر ساري، وهي: "يا راحلة"، "بعيد"، "وضوح"، "راعيني"، "كلي وله"، "سلام"، ولحن الألبوم الموسيقار ناصر الصالح والملحن أحمد الهرمي، وأغنية "يا راحلة" التي عول عليها فنان العرب في أكثر من ظهور إعلامي وسبق له تجهيزها قبل حوالي 6 أعوام، ثم توالى تسجيل الأغاني إلى أن تم اكتماله، ثم تأخر صدوره بتنسيق بين الشاعر ساري وفنان العرب، تقول كلماتها:

يا راحلة..

ممكن أسأل سؤال

انتِ من لحظة كتبتِ والا جاوبك السؤال

وش سبب هذا الرحيل

كيف قلبك عن هوى حبي يميل

كما ينشغل في الشهر الحالي فنان العرب بعدد من الحفلات الغنائية والجولات المكثفة، وأولى هذه الحفلات ستكون في دبي في الـ16 من سبتمبر، إضافة إلى حفلتين في الـ23 - 24 من الشهر نفسه في الرياض وجدة، وبعدها يطير فنان العرب إلى العاصمة الأردنية عمّان لإحياء حفلة لم يتحدد موعدها النهائي حتى الآن.

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سيدتي