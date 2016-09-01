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بلقيس: صوت فيروز خفيف ولطيف وإليسا الأذكى

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الأربعاء 31-08-2016 21:28

أطلقت الفنانة بلقيس في الأيام الاخيرة مجموعة تغريدات، تحدثت خلال عن رأيها بالفنانات اللبنانيات كما أبدت رأيها بأغنية اليسا الجديدة "فل الحكي".

بلقيس هنأت اليسا بأغنيتها الجديدة "فل الكلام" وكتبت على "تويتر": اغنيتها فلّ الحكي هي تأكيد وتثبيت لما سبق بمشوارها المليء بالنجاحات وتذكروا كلامي جيداً عن هذه الأغنية".

كما كتبت بلقيس تغريدة أخرى عن فيروز، لم يعرف ما إذا كانت تحمل مذمة أم مديحاً لصوت فيروز الذي وصفته بالخفيف واللطيف، حيث قالت "فيروز كانت سابقة عصرها بكتير.. غنت أغان لا تتعدى مدتها دقيقتين ربما ولا زالت الاجيال ترددها. اغنياتها خفيفية لطيفة على القلب متل صوتها".

وسبق لـ بلقيس ان علقت على حفل جوليا الأخير في ضبيه قائلة "هيدي الست هي الإيدول عندي بحبها وبحب احترامها وفنها".

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سيدتي