"غلطانة" تحصد أكثر من عشرة ملايين مشاهدة في أسبوع

حصدت الأغنية الجديدة للفنان المغربي سعد المجرد " غلطانة "، أكثر من عشرة ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب"، في أقل من أسبوع.

الفيديو كليب الذي يحمل شعار "رحالة العصر الحديث"، تم تصويره لمدة ثلاثة أيام بصحراء أرفود و ورزازات، وصمم له سيارات خاصة وملابس وإكسسوارات، بالإضافة إلى الديناصور الذي تم جلبه من الصين خصيصا حتى يرافق سعد في هذا الكليب.

يذكر أن المجرد عرف نجاحات متتالية من أغنيته "أنت باغية واحد" و"أنت معلم" الأخيرة، التي حصدت حتى اليوم نحو 378 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وتأتي "غلطانة" بعد أسابيع قليلة على أغنية "أنا ماشي ساهل" التي حصدت أكثر من 50 مليون مشاهدة.