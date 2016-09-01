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حذاء خاص لميلانيا ترامب دعماً لدخولها البيت الأبيض

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الأربعاء 31-08-2016 21:37

قدّم مصنع يملكه أحد صرب البوسنة زوجين من الأحذية هدية إلى ميلانيا زوجة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد Donald Trump المولودة في سلوفينيا، في إطار دعم حملة ترامب نحو البيت الأبيض.

وقالت مارينكو أوميسيفيتش المديرة الفنية لمصنع "بيما" للأحذية في بانيا لوكا إنّ الهدية تأتي للردّ على "الحملة القذرة" ضدّ الطامحة لمنصب السيدة الأولى، حسب تعبيرها.

وأضافت أوميسيفيتش: "هذا الحذاء لميلانيا ترامب هو ردنا على التعليقات القذرة التي تعرّضت لها كزوجة وأمّ." ثمّ تابعت حديثها مع وكالة رويترز قائلة: "نأمل أن تتوقف أمريكا عن كونها شرطي العالم. نأمل أن تصلنا صداقة في المستقبل من الولايات المتحدة بدلاً من القنابل".

وعرض الحذاء الذي سيرسل بالبريد السريع أمام وسائل الإعلام على طاولة وسط زهور بيضاء. وذكرت أوميسيفيتش أنّ أحد الحذائين ذهبي اللون وذو نعل منخفض لمساعدة ميلانيا في متابعة حملة زوجها في أنحاء الولايات المتحدة. أما الزوج الآخر فذو كعب طويل وحاد لمسيرة النصر نحو البيت الأبيض.

يُشار إلى أنّ خطاب ميلانيا ترامب في مؤتمر الحزب الجمهوري أثار الجدل إذ احتوى على جزء يشبه كلمات قالتها ميشيل زوجة الرئيس باراك أوباما في مؤتمر الحزب الجمهوري عام 2008.

 

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سيدتي

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