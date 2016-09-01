"La La Land" لـ إيما ستون يفتتح مهرجان البندقية السينمائي

إنطلقت مساء اليوم الأربعاء الدورة الـ 73 لمهرجان البندقية السينمائي، بحضور كوكبة من النجوم، وبفيلم غنائي استعراضي من بطولة راين غوسلينغ Ryan Gosling وإيما ستون Emma Stone .

ويشكل "La La Land" المشارك في المنافسة على جائزة الأسد الذهبي تحية للعصر الذهبي للأعمال الاستعراضية الغنائية الأمريكية، وهو من إخراج داميين شازيل Damien Chazelle ويجمع مجدداً النجمين غوسلينغ وستون اللذين سبق أن مثلا في "Crazy, Stupid, Love".

وقال ألبيرتو باربيرا Alberto Barbera المدير الفني للمهرجان: "لا يكتفي هذا العمل بإضفاء طابع جديد على النوع الغنائي الاستعراضي بل إنه يقدم له إنطلاقة جديدة".

ويروي الفيلم قصة حب بين عازف بيانو شاب وممثلة وهو يقدم في أول عرض عالمي له خلال مهرجان البندقية ويشارك مع 19 فيلما آخر متعدد الأنواع في المسابقة الرسمية التي تستمر حتى العاشر من أيلول/سبتمبر.

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