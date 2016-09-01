28 يتيمة من وزارة العمل بالرياض يؤدين الحج

أنهى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض كافة الإجراءات النظامية لتمكين 28 يتيمة من بناته المشمولات بالرعاية من أداء مناسك الحج لهذا العام 1437هـ .

وأوضحت الأستاذة هيلة المكيرش مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للإشراف النسائي أن حرص فرع الوزارة بمنطقة الرياض على توفير رحلات الحج السنوية لليتيمات يأتي انطلاقاً من سعي الوزارة الدائم للعناية بهذه الفئة الغالية على قلوبنا في كافة جوانب الحياة ولغرس مبادئ وأركان الدين الإسلامي في عقل ووجدان أيتامه من الجنسين حتى ينشأ الفرد منهم راسخ العقيدة سليم التفكير نافعاً لنفسه ودينه ووطنه. وقد عبرت الفتيات اليتيمات عن فرحتهن وسرورهن باختيارهن لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام مقدرات جهود الوزارة في هذا المجال.