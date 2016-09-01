السعودية تتحرى هلال شهر ذى الحجة مساء اليوم الخميس

جددت المحكمة العليا بالسعودية، دعوتها لعموم المسلمين فى أنحاء المملكة، إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة لعام 1437 هجرية، مساء اليوم الخميس.

وقال بيان للمحكمة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء اليوم الخميس، التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة، الموافق 1 سبتمبر".

وتابع البيان: "ترغب المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته فى الوصول إلى أقرب محكمة".

وختم: "تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض".

وتنتظر دار الإفتاء المصرية إعلان المملكة نتيجة الرؤية الشرعية، نظرًا لأنها بلد المناسك، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر ذى القعدة سيكون أخره اليوم الخميس على أن يكون غدا الجمعة أول أيام شهر ذى الحجة.