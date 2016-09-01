أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السعودية تتحرى هلال شهر ذى الحجة مساء اليوم الخميس

Google+ Print
السعودية تتحرى هلال شهر ذى الحجة مساء اليوم الخميس السعودية تتحرى هلال شهر ذى الحجة مساء اليوم الخميس

>كتب لؤى على

جددت المحكمة العليا بالسعودية، دعوتها لعموم المسلمين فى أنحاء المملكة، إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة لعام 1437 هجرية، مساء اليوم الخميس.

 

وقال بيان للمحكمة نشرته وكالة الأنباء (واس): "المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء اليوم الخميس، التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة، الموافق 1 سبتمبر".

 

وتابع البيان: "ترغب المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته فى الوصول إلى أقرب محكمة".

 

وختم: "تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض".

 

وتنتظر دار الإفتاء المصرية إعلان المملكة نتيجة الرؤية الشرعية، نظرًا لأنها بلد المناسك، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر ذى القعدة سيكون أخره اليوم الخميس على أن يكون غدا الجمعة أول أيام شهر ذى الحجة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية