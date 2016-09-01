ميدو: نجاح حازم إمام في الانتخابات؟ أقلق عليه من اللعبة القذرة

هنأ أحمد حسام ميدو زميله في الجهاز الفني السابق للزمالك حازم إمام على فوزه بعضوية اتحاد الكرة في الانتخابات الأخيرة.

وصرح ميدو خلال استضافته بقناة "صدى البلد": "سعيد لنجاح حازم إمام، لا أريد إحباطه، وإظهار الجانب السلبي، ولكن أشعر بالقلق عليه".

وبرر المدير الفني الأسبق للزمالك: " للأسف، اتحاد الكرة الذي تم انتخابه، يضم شخصيات غير منسجمة، إضافة إلى توقعي بوجود صدام بينهم لشعور بعضهم بأنهم تعرضوا للخيانة من زملائهم بالمجلس الحالي".

وتابع: "أتمنى أكون مخطئًا، فالانتخابات ليست سهلة، بل لعبة قذرة، وحازم إمام ووائل جمعة لا يفهما قواعدها كثيرًا".

واستدرك: "إلا أن حازم إضافة لأي مكان يعمل به".

مساندة أبو ريدة

كما نادى ميدو بضرورة مساندة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الحالي، قائلاً: "أبو ريدة يستحق تولي هذا المنصب بعد عمر طويل في خدمة الكرة المصرية".

وتابع: "فهو شخصية ذو مكانه دولية، وهذه المكانة الطبيعية له، وأتمنى الجميع يلتف حوله، ويدعمه، لأن أمامه مهمة ثقيلة، ولن يفعل شيئًا بمفرده".

واختتم: "هناك قضايا شائكة عديدة، لأنه لدينا مصيبة ومشاكل عديدة في الكرة المصرية، أخرتنا كثيرًا، عكس كل الدول المحيطة بنا".