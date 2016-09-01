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أحمد حسام: لست جاهزا لتدريب منتخب مصر الآن

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أحمد حسام: لست جاهزا لتدريب منتخب مصر الآن أحمد حسام: لست جاهزا لتدريب منتخب مصر الآن

استبعد أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق إمكانية توليه قيادة منتخب خلفًا للمدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال: "لم أصل بعد لمرحلة قيادة الأول، رغم أن البعض يفرح بتولي بعض المناصب، ولا يعلم أنها من الممكن أن تقضي عليه، إذا لم تأت الفرصة في الوقت المناسب".

وأضاف ميدو عبر قناة "صدى البلد": "أمامي وقت أسعى فيه لتحقيق بعض الإنجازات، وكذلك لأكون مؤهلاً لتدريب المنتخب".

وأشار المدير الفني الأسبق للزمالك إلى أن هناك 4 أندية مصرية فاوضته لتولي المسؤولية في الموسم الجديد، ولكنه رفض.

وتابع "سأعود مجددًا لقيادة أحد الفرق في مصر، ولكن مع بداية الموسم بعد المقبل".

واختتم "أركز حاليًا في الحصول على الدورات التدريبية اللازمة، وأستعد للتقدم للحصول على الرخصة A في أوروبا".

ويملك ميدو تجربتين قصيرتين في الدوري المصري مع الزمالك والإسماعيلي.

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