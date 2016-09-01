ميدو عن رحيل يول: كانت حملة ممنهجة من أبناء الأهلي

أكد أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق أن استقالة مارتن يول من تدريب الأهلي، خسارة كبيرة للقلعة الحمراء والكرة المصرية.

وصرح "ميدو": "يول مدرب كبير، لقد قاد 280 مباراة في الدوري الإنجليزي، والدوري المصري كان محظوظًا لتواجده، لقد اكتشف نجوم كبار في سن صغيرة".

وأضاف عبر قناة "صدى البلد": "ما حدث معه لم أراه في الأهلي من قبل، لقد تعرض لحملة ممنهجة ضده من أبناء النادي، نتج عنها رحيله، وكنت مندهشًا للغاية".

وتابع "لدرجة أن أحد المدربين قال إن مارتن يول ليس لديه فكرة عن التدريب، رغم أنه كان يخطط بشكل رائع، بشكل ينقل الأهلي نقلة كبيرة، ومعه مايكل ليندمان فهو مخطط أحمال عبقري".

وواصل: "لقد قاد الأهلي للفوز ببطولة الدوري، ولكنه خسر لاعبين مهمين في وقت صعب جدًا سواء للإصابة أو الرحيل مثل رمضان وإيفونا وعبد الله ووليد سليمان، فهي مهمة ثقيلة على أي مدرب لعدم وجود بديل بنفس المستوى".

وانتقل ميدو لانتقاد عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة السابق بالأهلي، مشددًا: "أحترم زيزو كثيرًا، ولكن تصريحاته أحزنتني كثيرًا".

وأوضح: "من غير المقبول أن يتم استضافة زيزو قبل رحيل مارتن يول بثلاثة أشهر، ويؤكد أن تدريب الأهلي لا يزال حلمه رغم أن هناك مدير فني آخر مستمر في منصبه".

وأتم "بل واصل بأنه لا يعلم إمكانية استمرار يول للموسم المقبل، وأكد أنه يشترط في حالة عودته توقيع عقد مع إدارة الأهلي لمدة موسم .. تصريحات زيزو كانت لغزًا كبيرًا".