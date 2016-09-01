ميدو: لن أدرب الزمالك في وجود مرتضى منصور

أكد أحمد حسام "ميدو" أنه لن يعود مجددًا لقيادة الجهاز الفني للزمالك، طالما بقى مرتضى منصور رئيسًا للنادي.

ميدو لديه تجربتين قصيرتين كمدير فني للزمالك في 2014 و2016، نجح في الفترة الأولى بالتتويج بكأس مصر.

ورد ميدو بشكل قاطع: "لن أدرب الزمالك في وجود مرتضى منصور، لقد وصل الخلاف بيننا إلى مراحل متقدمة للغاية".

وشدد عبر قناة "صدى البلد": "أؤكد أنه عندما ألجأ للتصالح مع أحد، لا يكون خطوة لهدف ما".

وقال: "أكثر ما آلمني أنه تحدث عني بشكل غير مقبول وأشياء غير صحيحة وسط النادي، ولم يدافع عني أحد".

واستدرك "ولكن أشكر أحمد مصطفى المدرب الكبير، لأنه رفض حضور مؤتمر صحفي دعا إليه رئيس نادي الزمالك قام فيه بإهانتي".

واستطرد ميدو "أتمنى استمرار مرتضى منصور أطول فترة ممكنة، لقد نجح في تضييق الفجوة مع الأهلي في زمن قياسي".

وأتم "من ضمن مميزاته ايضًا قدرته على تدعيم النادي بموارد مالية، ونجاحه في إقناع لاعبين كثيرين بتفضيل الانتقال للزمالك عن الأهلي".