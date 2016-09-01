أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو: لن أدرب الزمالك في وجود مرتضى منصور

Google+ Print
ميدو: لن أدرب الزمالك في وجود مرتضى منصور ميدو: لن أدرب الزمالك في وجود مرتضى منصور

أكد أحمد حسام "ميدو" أنه لن يعود مجددًا لقيادة الجهاز الفني للزمالك، طالما بقى مرتضى منصور رئيسًا للنادي.

ميدو لديه تجربتين قصيرتين كمدير فني للزمالك في 2014 و2016، نجح في الفترة الأولى بالتتويج بكأس .

ورد ميدو بشكل قاطع: "لن أدرب الزمالك في وجود مرتضى منصور، لقد وصل الخلاف بيننا إلى مراحل متقدمة للغاية".

وشدد عبر قناة "صدى البلد": "أؤكد أنه عندما ألجأ للتصالح مع أحد، لا يكون خطوة لهدف ما".

وقال: "أكثر ما آلمني أنه تحدث عني بشكل غير مقبول وأشياء غير صحيحة وسط النادي، ولم يدافع عني أحد".

واستدرك "ولكن أشكر أحمد مصطفى المدرب الكبير، لأنه رفض حضور مؤتمر صحفي دعا إليه رئيس نادي الزمالك قام فيه بإهانتي".

واستطرد ميدو "أتمنى استمرار مرتضى منصور أطول فترة ممكنة، لقد نجح في تضييق الفجوة مع الأهلي في زمن قياسي".

وأتم "من ضمن مميزاته ايضًا قدرته على تدعيم النادي بموارد مالية، ونجاحه في إقناع لاعبين كثيرين بتفضيل الانتقال للزمالك عن الأهلي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب