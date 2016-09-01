ميدو: معلول ' مصيبة ' على الأهلي في هذه الحالة

حذر أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق من عدم توظيف اللاعب التونسي علي معلول بشكل جيد في مباريات الأهلي الموسم المقبل.

وأكد ميدو عبر قناة صدى البلد: "معلول لاعب مميز للغاية، ولكن إذا لعب ظهير أيسر في خطة 4-4-2 سيكون مصيبة دفاعية على الأهلي".

وأوضح "أما في حالة اعتماد حسام البدري على خطة 3-5-2، سيكون لمعلول دورا كبيرا للغاية".

وأضاف: "إذا لعب الأهلي بحجازي ليبرو ومعه أحمد فتحي وربيعة مساكين، وترك الحرية للظهيرين محمد هاني ومعلول للانطلاق، سينجح البدري كثيرًا".

وتطرق ميدو للحديث عن لاعبه السابق في الإسماعيلي مروان محسن، مؤكدًا أنه نجح في تحويله لأفضل مهاجم في مصر، رغم تشكيك الكثيرين في قدراته عند الانضمام للدراويش.

واختتم ميدو "مشكلة مروان أنه كان يعاني من إصابة صعبة في عضلات البطن تحتاج وقتًا أطول للعلاج، لقد أبلغني مارتن يول بأنه لم يكن قادرًا على اللعب أكثر من 20 دقيقة".