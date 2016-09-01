اليوم.. نظر تجديد حبس ناشط بتهمة نشر أخبار كاذبة عن "تيران وصنافير"

تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، بالعباسية، اليوم الخميس، تجديد حبس الناشط الحقوقى أحمد عبد الله، مستشار أسرة ريجينى، و4 آخرين،على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر، ونشر أخبار كاذبة عن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن جزيرتى تيران وصنافير.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على كل من، أحمد عبد الله، ومحمود هشام، وعلى ميكى، وعبد الرحمن حمزة، ومحمود السيد، فى أبريل الماضى، بتهم التحريض على العنف والدعوة إلى قلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة تأسست على خلاف القانون وأمرت النيابة بحبسهم وجددت غرفة المشورة، حبسهم 45 يوما وتنظر اليوم فى تجديد حبسهم من عدمه.