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حبس 3 عمال 4 أيام على ذمة التحقيق بنتهمة التنقيب عن الآثار بالجمالية

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حبس 3 عمال 4 أيام على ذمة التحقيق بنتهمة التنقيب عن الآثار بالجمالية حبس 3 عمال 4 أيام على ذمة التحقيق بنتهمة التنقيب عن الآثار بالجمالية

>كتب عبد الله محمود

قررت نيابة الجمالية، حبس 3 عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة التنقيب عن آثار بأحد العقارات بمنطقة الجمالية، حيث تم ضبطهم أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار وبحوزتهم معدات الحفر التى كانوا يستخدمونها فى التنقيب، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 

البداية كانت بتلقى المقدم محمد علوى رئيس مباحث قسم شرطة الجمالية، معلومات مفادها قيام  كل من "زغلول ع ش" 51 سنة مقاول، و"جمعة ب ع" 35 سنة عامل، و"محمد س ع" 28 سنة عامل، بالتنقيب عن الآثار بعقار فى شارع البرانى بالمنطقة.

 

ومن خلال التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وعلى الفور تم استهداف المتهمين، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار، وضبط بحوزتهم أدوات تنقيب عبارة عن (سلم خشبى ، صاروخ كهربائى ، حبل ، أجنة حديدية ، فأس ، جاكوش ، 4 مقطف ، عربة نقل).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التنقيب عن الآثار بالاتفاق مع "أحمد علام" مالك العقار محل الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7311 لسنة 2016 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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