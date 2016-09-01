رسميا - توتنام يتفوق على إيفرتون ويتعاقد مع سيسوكو

انتقل موسى سيسوكو لاعب وسط نيوكاسل يونايتد ومنتخب فرنسا لصفوف نادي توتنام ليكون أخر صفقات الفريق قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في أوروبا.

وتعاقد توتنام مع النجم الفرنسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني حصل عليهم نيوكاسل الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

ويمتد تعاقد سيسوكو مع توتنام لمدة 5 مواسم مقبلة.

وفي اللحظات الأخيرة تحولت وجهة سيسوكو من الانضمام لنادي إيفرتون لينتقل لصفوف توتنام بعدما كان قريبا من الرحيل نحو ملعب جوديسون بارك.

وبعدما فشل في ضم سيسوكو تعاقد إيفرتون مع إينير فالنسيا مهاجم وست هام يونايتد بدلا منه.

سيسوكو البالغ من العمر 27 عاما تألق مع نيوكاسل في المواسم السابقة وظهر بمستوى جيد في بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة.