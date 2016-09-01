قصة انتظار مكالمة لـ13 ساعة جعلت انتقال فيتسل ليوفنتوس يفشل

الاتفاق تم والفحص الطبي اجتازه بنجاح ولكن انتقال البلجيكي أكسيل فيتسل ليوفنتوس قادما من زينيت سان بطرسبرج لم يتم في النهاية.

وكان يوفنتوس قريبا من إتمام ضم فيتسل قادما من صفوف الفريق الروسي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية لكن لم يستطع قيده بسبب مكالمة هاتفية لم تحدث أبدا.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" في تقرير لها بأن فيتسل ذهب لمدينة تورين صباح يوم الأربعاء بعدما تم الاتفاق بين يوفنتوس وزينيت على الانتقال مقابل 18 مليون يورو مع دفع ثلاثة مليون أخرى كحوافر.

وانتظر فيتسل لـ13 ساعة حتى تأتي مكالمة هاتفية من مسؤولي زينيت لكنها لم تحدث أبدا وذلك بسبب عدم رغبة الفريق الروسي في توقيع العقود إلا بعد ضم بديل للاعب البلجيكي.

فكانت خطة زينيت هي ضم أندرياس ساماريس من بنفيكا لكنه لم يستطع وعندما وافق في النهاية على التخلي عن فيتسل كان الوقت لم يكن كافيا لإتمام الانتقال وتسجيل الأوراق اللازمة بعد إغلاق باب الانتقالات.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس يستطيع محاولة ضم فيتسل العام المقبل مجانا حيث أن تعاقده مع زينيت ينتهي بنهاية الموسم الجاري أو شرائه في يناير مقابل 5 مليون يورو.