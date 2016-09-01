مكتبة الإسكندرية تنظم "مستقبل وتحديات معارض الكتب العربية"

تنظم مكتبة الإسكندرية بالاشتراك مع اتحاد الناشرين العرب، مؤتمر بعنوان "مستقبل وتحديات معارض الكتب العربية"، يومى 5 و6 سبتمبر 2016، بمشاركة مُدراء معارض الكتب فى الدول العربية، وخبراء صناعة النشر وتسويق الكتب، وذلك فى القاعة المتعددة الأغراض بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

يفتتح المؤتمر الدكتور حلمى النمنم؛ وزير الثقافة المصرى، والدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ومحمد رشاد؛ رئيس اتحاد الناشرين العرب، الذى أكد أن معارض الكتب فى الوطن العربى أصبحت بحاجة ماسة للتطوير خلال الفترة المقبلة، ولمزيد من التنسيق بين الناشر ومنظم المعرض. وأشار رشاد إلى أن صناعة النشر فى الوطن العربى تمر بظروف قاسية لم تشهدها من قبل، ما يتطلب تضافر الجهور لإنقاذها مما حل بها.

وقال الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تستضيف المؤتمر بناءً على الشراكة المستدامة بينها وبين اتحاد الناشرين العرب، وتأكيداً على الدور الهام للمكتبات فى صناعة المعرفة والكتاب؛ حيث أن تعزيز صناعة النشر أصبح أمراً ضرورياً.

ونوه إلى أن هناك معارض كتب عربية ساهمت فى تعزيز صناعة النشر؛ كمعرض الشارقة للكتاب، ومعرض الجزائر للكتاب، ومعرض الكويت للكتاب، مشيراً إلى أن هناك ملامح جيدة فى تطوير الكتب ظهرت بقوة فى معرض الرياض للكتاب خلال السنوات الماضية.