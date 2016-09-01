وزير الثقافة والإعلام: زيارة ولي ولي العهد للصين حملت مصالح العالمين العربي والإسلامي

التقى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في العاصمة الصينية بكين، أمس، رئيس المتحف الوطني الصيني / لي تشانغ شن، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الصين.

وتطرقت المباحثات إلى أوجه التعاون الثقافي بين المملكة والصين في إطار رؤية المملكة 2030، وذلك وفق آلية تضمن تبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات والمعارض الثقافية والفنية وتبادل الإنتاج الفكري والثقافي بين البلدين.

الى ذلك أكد الدكتور عادل الطريفي أن الاجتماعات ضمن زيارة سمو ولي ولي العهد إلى الصين، كانت حافلةً حيث عقدت اللجنة رفيعة المستوى برئاسة سمو ولي ولي العهد مع دولة نائب رئيس الدولة في الصين، وسبقها اجتماعات تحضيرية بين المسؤولين في البلدين تتعلق بالطاقة والتجارة والأمن والثقافة والتعليم والتراث.

المسؤولون الصينيون أكدوا تناغم رؤية «2030» مع طريق الحرير

وأوضح معاليه في تصريح لقناة "الإخبارية" أن الاجتماعات تضمنت اجتماعاً لسمو ولي ولي العهد ونائب رئيس الدولة الصيني قبل الجلسة رفيعة المستوى وتحدثا عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها ونتائج الاجتماعات التي حملت برنامجًا طموحًا يرتفع بالشراكة بين البلدين إلى مستوى كبير للغاية.

وأشار إلى أن دولة نائب رئيس الدولة الصيني تحدث عن أهمية طريق الحرير بالنسبة للصين وكيف أن رؤية المملكة 2030 تتناغم بشكل كبير جداً مع ذلك، حيث تسعى المملكة العربية السعودية أن تكون شريكاً أكبر للصين التي تعد اليوم ثاني اقتصاد في العالم.

وأشاد معالي الدكتور الطريفي بنقل وكالة الأنباء السعودية ( واس ) لوثيقة رؤية المملكة 2030 وترجمتها باللغة الصينية.

وأضاف أن أعمال اللجنة رفيعة المستوى شهدت يوم أمس الأول توقيع الاتفاقيات التي أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أنها تظل اتفاقيات ما لم تفعّل ونرى نتائجها خلال السنوات الخمس القادمة ويكون هناك تبادل للزيارات بين الوزراء في البلدين.

وأكد الدكتور الطريفي أن الزيارة حملت مصالح العالمين العربي والإسلامي، حيث تحدث سمو ولي ولي العهد عن أهمية المملكة وأهمية الصين وأهمية ما تقدمه المملكة العربية السعودية من استقرار لأسواق النفط واعتدال العالم الإسلامي ومكافحة الإرهاب وكان هذا محل إشادة كبيرة من جانب الصين.

وأبان معاليه أن أحد أهداف هذه الزيارة اطلاع الشعب السعودي على الثقافة الصينية، واطلاع الشعب الصيني على الثقافة السعودية، حيث تم الاتفاق على ترجمة الكتب الكلاسيكية وتكوين سلسلة ناشئة باللغة الصينية، كما تم الاتفاق على نقل العروض المسرحية والفلكلورية وإقامة المعارض المشتركة.

د. عادل الطريفي أكد اهتمام الجانب الصيني برؤية «2030»