أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار العراق.. العبادى يبحث مع علاوى والبارزانى تحرير الموصل من قبضة "داعش"

Google+ Print
أخبار العراق.. العبادى يبحث مع علاوى والبارزانى تحرير الموصل من قبضة "داعش" أخبار العراق.. العبادى يبحث مع علاوى والبارزانى تحرير الموصل من قبضة "داعش"

>بغداد أ ش أ

التقى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فى بغداد مساء يوم الأربعاء، رئيس "ائتلاف الوطنية" العراقى إياد علاوي، وناقشا الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، والانتصارات التى حققتها القوات العراقية بتحرير القيارة بنينوى وجزيرة الخالدية بالأنبار، كما ناقشا الخطط الكفيلة بتحرير الموصل، ودعوة الكتل السياسية إلى الوقوف مع القوات العراقية فى مواجهة الإرهاب.

 

كما بحث العبادى - فى اتصال هاتفى مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى - العلاقات ما بين حكومتى أربيل وبغداد، وأكدا على استمرار التشاور والتعاون بين الجانبين.

 

وذكرت رئاسة إقليم كردستان - فى بيان صحفى مساء الاربعاء - أن البارزانى بحث مع العبادى النتائج الإيجابية لزيارة وفد الإقليم برئاسة رئيس وزراء كردستان نيجرفان بارزانى إلى بغداد، لاسيما فى مجال النفط، فضلاً عن مناقشة عملية تحرير الموصل من قبضة تنظيم "داعش".

 

وأشار البيان إلى أن البارزانى شكر رئيس الوزراء العراقى على استقبال وفد حكومة الإقيلم وعلى نتائج اجتماعات الوفد الذى اختتم زيارته لبغداد أمس، متمنياً استمرار التواصل بين الطرفين.

 

يذكر أن العبادى قد أعلن - فى مؤتمر صحفى أمس - عن الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق على آلية تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من قبضة داعش ولم تعد هناك أية خلافات فى هذا المجال، وأن المعركة سيخوضها الجيش العراقى والتشكيلات المساندة وبمشاركة قوات محلية من أهالى الموصل مع قوات "البيشمركة" الكردية بحكم وجودها فى المنطقة، مؤكدًا أن قيادة القوات العراقية المشتركة فى المعركة بيد الاتحادية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل