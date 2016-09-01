أخبار العراق.. العبادى يبحث مع علاوى والبارزانى تحرير الموصل من قبضة "داعش"

التقى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فى بغداد مساء يوم الأربعاء، رئيس "ائتلاف الوطنية" العراقى إياد علاوي، وناقشا الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، والانتصارات التى حققتها القوات العراقية بتحرير القيارة بنينوى وجزيرة الخالدية بالأنبار، كما ناقشا الخطط الكفيلة بتحرير الموصل، ودعوة الكتل السياسية إلى الوقوف مع القوات العراقية فى مواجهة الإرهاب.

كما بحث العبادى - فى اتصال هاتفى مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى - العلاقات ما بين حكومتى أربيل وبغداد، وأكدا على استمرار التشاور والتعاون بين الجانبين.

وذكرت رئاسة إقليم كردستان - فى بيان صحفى مساء الاربعاء - أن البارزانى بحث مع العبادى النتائج الإيجابية لزيارة وفد الإقليم برئاسة رئيس وزراء كردستان نيجرفان بارزانى إلى بغداد، لاسيما فى مجال النفط، فضلاً عن مناقشة عملية تحرير الموصل من قبضة تنظيم "داعش".

وأشار البيان إلى أن البارزانى شكر رئيس الوزراء العراقى على استقبال وفد حكومة الإقيلم وعلى نتائج اجتماعات الوفد الذى اختتم زيارته لبغداد أمس، متمنياً استمرار التواصل بين الطرفين.

يذكر أن العبادى قد أعلن - فى مؤتمر صحفى أمس - عن الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق على آلية تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من قبضة داعش ولم تعد هناك أية خلافات فى هذا المجال، وأن المعركة سيخوضها الجيش العراقى والتشكيلات المساندة وبمشاركة قوات محلية من أهالى الموصل مع قوات "البيشمركة" الكردية بحكم وجودها فى المنطقة، مؤكدًا أن قيادة القوات العراقية المشتركة فى المعركة بيد الحكومة الاتحادية.