نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران "القسم النسائي" مساء أمس الأول ملتقى الإبداع والتطوير النسائي الثاني الذي احتوى على عدة برامج كبرنامج الإسعافات الأولية لـ د. إيمان رضوان، وبرنامج دورة فن التعامل مع الأبناء لـ د. ياسمين الباشا، وإقامة معرض للفنون الجميلة كما حرصت التنمية الاجتماعية على تقديم البرامج الأسرية المناسبة والهادفة التي تتضمن الكثير من البرامج التوعوية والثقافية والترفيهية. وأوضحت مديرة لجنة التنمية الاجتماعية سميرة القحطاني، بأن الملتقى يهدف إلى تنمية قدرات السيدات والفتيات العملية والعلمية وإكسابهن المهارات اللازمة لإيجاد فرص العمل وزيادة الدخل واكتشاف المواهب والقدرات والعمل على تنميتها وتطويرها، وإقامة المعارض الفنية للإبداع النسائي، وإكساب الفتيات المهارات اللازمة لتنمية مواهب الفنون التشكيلية والأعمال الفنية المختلفة، ونشر الوعي الديني والثقافي بين النساء والفتيات ضمن برنامج ثقافي تعليمي تربوي.