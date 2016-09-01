محافظ صبيا يبحث مع أعضاء البلدي تنمية المشروعات والخدمات

اجتمع محافظ صبيا علي زعلة مع أعضاء المجلس البلدي بصبيا صباح أمس.

وبحث خلال اللقاء احتياجات المحافظة من المشروعات البلدية والخدمية والموضوعات المرتبطة بخدمة المواطنين وإيجاد آلية تنسيق بين الجهات الخدمية.

وأكد محافظ صبيا دعمه ومساندته للدور الذي يضطلع به المجلس البلدي في المتابعة والرقابة والتطوير والخطط المستقبلية، وبأن المحافظة ستعمل سويا مع المجلس البلدي والبلدية، وستكون هناك اجتماعات قادمة بين المجلسي المحلي والبلدي لرفع مستوى الخدمات في المحافظة، مشددا على أهمية التنسيق المشترك وتكامل الأدوار مابينهما فيما يتصل بمشروعات المحافظة وبما يحقق توجيهات ولاة الأمر التي لا تألوا جهداً في تحقيق الرفاهية والرقي بمستوى الخدمات وتطويرها لتحقيق طموحات المواطنين.

وقال رئيس المجلس البلدي بصبيا أحمد قاضي: يجري حاليا جدولة الاحتياجات للمحافظة وترتيبها وفق الأولويات الملحة عقب دراستها ورفعها للمحافظ.