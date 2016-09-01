وزارة التعليم تحصد جائزة التميز الرقمي

حصلت وزارة التعليم على "جائزة التميز الرقمي" والتي تعد من الجوائز الأولى من نوعها في العالم العربي وتنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وتخضع هذه الجائزة إلى عدة معايير دقيقة في تقويم المواقع الإلكترونية وفق بنود معينة، وتهدف الجائزة إلي تشجيع وإثراء المحتوى الرقمي العربي وما يساعد على ذلك، وإبراز الجهود المبذولة لتطوير المحتوى الرقمي العربي على شبكة الإنترنت. كما تدعم الجائزة المواهب العربية من أفراد وهيئات في مجال تطوير وتصميم المواقع على الشبكة العنكبوتية، من خلال تكريم الإبداعات التقنية في ضوء بيئة رقمية عربية آمنة فكرياً ومتوافقة مع الدين الإسلامي.

كماحققت ثلاثة مشروعات لوزارة التعليم "جائزة الإنجاز" في التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك خلال الحفل الذي أقامته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم أمس الأربعاء وتم خلاله إعلان الفائزين بجائزتي الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية في دورتها الرابعة، والتميز الرقمي في دورتها السادسة، وذلك في المقر الرئيسي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد استلم جائزة الوزارة المستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات بوزارة التعليم الدكتور يوسف العوهلي.

وجاءت الجائزة الأولى في الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية – فرع تقديم خدمة أفضل لأفراد المجتمع، والجائزة الثانية في الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية – فرع الخدمات الإلكترونية عبر لأجهزة الذكية، والجائزة الثالثة في الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية – فرع الريادة الإلكترونية – الجهات الأفضل أداءً في قياس التحول السادس للتعاملات الإلكترونية الحكومية.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتحفيز الجهات الحكومية ومكافأة الجهود التي تبذلها هذه الجهات في تقديم خدمات أفضل وأسهل للأفراد وقطاع الأعمال من أجل تحقيق الخدمة الأفضل للمواطن والمقيم، وذلك من خلال التحول لبيئة إلكترونية عبر تطوير وتحسين إجراءات وأساليب العمل داخل الجهات الحكومية والتعاون الفعّال بين الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وقطاع الأعمال.