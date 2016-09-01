«السعودي الألماني» في الرياض ينهي معاناة مريضة مع الآلام و«العرج»

أثناء العملية

أنهى المستشفى السعودي الألماني في الرياض، معاناة مريضة مع آلام مبرحة في مفصل الحوض بوجود قصر ملحوظ بالطرف السفلي من الناحية اليمنى.

وباشر الدكتور محمد فوزي رئيس قسم جراحة العظام في "السعودي الألماني"، الحالة، حيث تم إجراء الفحص الإلكلينيكي وعمل التحاليل والأشعات اللازمة، وقد تبين تآكل برأس عظمة الفخذ.

وتم تحضير المريضة لإجراء الجراحة مع الوضع في الاعتبار تعويض القصر الموجود في الطرف الأيمن عن طريق أنواع معينة من المفاصل الصناعية، وتم عمل الجراحة وتركيب مفصل صناعي كامل للحوض بكفاءة عالية وفي زمن قياسي، وقد خضعت المريضة للعلاج الطبيعي والمشي في اليوم الثاني من إجراء العملية، وقد اختفى العرج والقصر بالطرف الثاني تماما.