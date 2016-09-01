أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«السعودي الألماني» في الرياض ينهي معاناة مريضة مع الآلام و«العرج»

Google+ Print
«السعودي الألماني» في الرياض ينهي معاناة مريضة مع الآلام و«العرج» «السعودي الألماني» في الرياض ينهي معاناة مريضة مع الآلام و«العرج»

أثناء العملية

أنهى المستشفى السعودي الألماني في الرياض، معاناة مريضة مع آلام مبرحة في مفصل الحوض بوجود قصر ملحوظ بالطرف السفلي من الناحية اليمنى.

وباشر الدكتور محمد فوزي رئيس قسم جراحة العظام في "السعودي الألماني"، الحالة، حيث تم إجراء الفحص الإلكلينيكي وعمل التحاليل والأشعات اللازمة، وقد تبين تآكل برأس عظمة الفخذ.

وتم تحضير المريضة لإجراء الجراحة مع الوضع في الاعتبار تعويض القصر الموجود في الطرف الأيمن عن طريق أنواع معينة من المفاصل الصناعية، وتم عمل الجراحة وتركيب مفصل صناعي كامل للحوض بكفاءة عالية وفي زمن قياسي، وقد خضعت المريضة للعلاج الطبيعي والمشي في اليوم الثاني من إجراء العملية، وقد اختفى العرج والقصر بالطرف الثاني تماما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية