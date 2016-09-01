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ولي ولي العهد يستعرض مع الرئيس الصيني سبل تطوير التعاون الإستراتيجي المشترك

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استقبل فخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في بكين أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ورحب الرئيس الصيني بسمو ولي ولي العهد في زيارته الحالية للصين، فيما عبر سموه عن الشكر على الحفاوة والاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق.

ونقل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لفخامة الرئيس الصيني، فيما حمله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

وقد عقد الرئيس الصيني وسمو ولي ولي العهد اجتماعاً بحضور كبار المسؤولين من البلدين جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية القائمة وما حققته من إنجازات، وسبل مواصلة تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتسلم فخامة الرئيس الصيني في نهاية الاستقبال لوحة فنية تحاكي طريق الحرير ورؤية المملكة 2030، وقد أقام الرئيس الصيني مأدبة عشاء احتفاءً بسمو ولي ولي العهد والوفد المرافق.

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الرئيس الصيني مرحّباً بولي ولي العهد

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الاجتماع تم بحضور كبار المسؤولين من البلدين

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الأمير محمد بن سلمان أثناء الاجتماع

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الرئيس الصيني يتسلم لوحة فنية تحاكي طريق الحرير ورؤية المملكة 2030

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الاجتماع بحث مستجدات الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية

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